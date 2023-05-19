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Диетолог Кашицкая рассказала о пользе отказа от сахара

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог Кашицкая рассказала о пользе отказа от сахара
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Врач-диетолог Светлана Кашицкая объяснила, почему стоит отказаться от сладкого.

Эксперт пояснила, что люди, которые отказались от сахара, реже болеют, так как повышенная концентрация сахара вызывает хронические воспаления, которые ослабляют организм.

Отказ от сахара способствует здоровью зубов, так как сладкое разрушает зубную эмаль, вызывает болезни десен и провоцирует образование кариеса.

Также значительно улучшается пищеварение, поскольку сахар провоцирует разрушение защитного слоя слизистой кишечника, передает Царьград.

Врач-диетолог кандидат медицинских наук Дарья Русакова также заявила, что свежевыжатые соки содержат витамины и антиоксиданты, но в них мало пищевых волокон, что приводит к более быстрому всасыванию фруктовых сахаров, передает RT.

Традиционно считаемые полезными фрукты и овощи в определенных случаях могут быть опасны для здоровья. Например, их употребление стоит ограничить при некоторых заболеваниях. Таким мнением в разговоре с «Вечерней Москвой» поделилась врач-диетолог Елена Соломатина.

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