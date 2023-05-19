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«Для чего он идет воевать?»: блогершу из Киева возмутил говорящий по-русски солдат ВСУ

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Спецоперация на Украине
В мире
«Для чего он идет воевать?»: блогершу из Киева возмутил говорящий по-русски солдат ВСУ
Фото: Unsplash

Украинскую блогершу из Киева Терезу Дрозд возмутил говорящий по-русски солдат ВСУ. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщили местные СМИ.

— Когда я слышу, как парень в военной форме разговаривает со мной на украинском, с кем-то по телефону на суржике, а перед остановкой кричит водителю «аткройте заднюю», «на астановке». Для чего он идет воевать? Чтобы было больше «астановок»? (орфография автора сохранена — прим. «ВМ»), — написала блогерша.

Вскоре Дрозд удалила публикацию из своих социальных сетей, столкнувшись с критикой комментаторов. После этого она пожаловалась на СМИ, которые обвинили ее в ненависти к русскому языку. Также она заявила, что ей нужен психотерапевт.

Однако спустя некоторое время блогерша вновь опубликовала сообщение, в котором призналась, что ее раздражают русскоязычные комментаторы, передает РИА Новости.

С русским языком на Украине пытаются бороться многие. Нетрезвый солдат Вооруженных сил Украины оказался в центре скандала из-за конфликта с клиентом одного из спа-отелей в Буковеле. По словам супруги отдыхающего, инициатором стычки был именно солдат: он приставал к постояльцам и требовал от них не использовать русский язык при общении.

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