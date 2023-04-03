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Пьяный солдат ВСУ устроил скандал на курорте в Буковеле из-за разговора гостей на русском

Евгений Жуков
В мире
Пьяный солдат ВСУ устроил скандал на курорте в Буковеле из-за разговора гостей на русском
Фото: president.gov.ua

Нетрезвый солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказался в центре скандала из-за конфликта с клиентом одного из спа-отелей в Буковеле. Об этом сообщили местные СМИ.

У военнослужащего, проходящего на курорте реабилитацию, завязалась ссора с другими отдыхающими из-за использования ими русского языка. Военный опубликовал кадры, на котором гость отеля оскорбляет его и советует возвращаться обратно в Артемовск.

По словам супруги отдыхающего, инициатором стычки был именно солдат: он приставал к постояльцам и требовал от них не использовать русский язык при общении.

Девушка также добавила, что военнослужащий подходил к их семье и пытался устроить провокацию, а затем стал записывать происходящее на камеру, передает РИА Новости.

Из-за некомплекта в подразделениях ВСУ командование отправляет на передовые позиции даже людей с инвалидностью, сообщил военный 54-й бригады украинской армии Евгений Иванников, взятый плен в Луганской народной республике.

Также Иванников рассказал, что рядовые солдаты ВСУ видят хваленое западное вооружение только по телевизору, а сами воюют с автоматами 80-х годов. По словам мужчины, до его пленения в ЛНР он ни разу не видел оружия от НАТО на своих позициях.

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