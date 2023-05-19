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Геронтопсихиатрический центр в Орехово-Борисове получил новое здание

Евгений Силаев
Город
Геронтопсихиатрический центр в Орехово-Борисове получил новое здание
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Город передал геронтопсихиатрическому центру в Орехово-Борисове помещение, рассчитанное на 150 пациентов. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он отметил, что площадь здания составила 14,9 тысячи квадратных метра. Оно находится по адресу Шипиловский проезд, владение 31, корпус 2.

— Социальную помощь в нем будут оказывать пожилым людям, в том числе имеющим ограничения жизнедеятельности. Корпус рассчитан на проживание 150 пациентов, — рассказал Гаман.

Четырехэтажное здание расположено рядом со станцией метро «Орехово». В нем смогут расположиться пенсионеры, а также инвалиды I и II групп, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Флагманский центр Городской клинической больницы (ГКБ) имени В. В. Вересаева работает уже четыре месяца. За это время помощь в нем получили более 18 тысяч пациентов, сообщила ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Медицина Максим Гаман Район Орехово-Борисово Северное
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