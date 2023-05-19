Более 18 тысяч пациентов получили помощь во флагманском центре больницы имени В. В. Вересаева

Фото: пресс-служба ГКБ имени В. В. Вересаева

Флагманский центр Городской клинической больницы (ГКБ) имени В. В. Вересаева работает уже четыре месяца. За это время помощь в нем получили более 18 тысяч пациентов. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Чаще всего за помощью обращались пациенты в возрасте от 61 до 75 лет. На эту категорию пришлось 32 процента от общего количества поступивших запросов. Больные в возрасте от 76 лет и старше составили 25 процентов от общего числа, от 18 до 44 — 22 процента и от 45 до 60 лет — 21 процент.

— Экстренная помощь чаще всего требовалась более возрастным пациентам, среди которых были москвичи старше 90 лет. В общей сложности во флагманский центр поступило 352 таких пациента, и каждый из них получил квалифицированную помощь. Сегодня развитие медицины позволяет проводить эффективное лечение в любом возрасте. Конечно, во многом это зависит также от возможностей медучреждения, — рассказала Ракова.

Благодаря высокотехнологичному оснащению и профессионализму врачей во флагманском центре ГКБ имени В. В. Вересаева обеспечивается высокий уровень оказания помощи. Все сотрудники перед трудоустройством проходят обучение по программе, разработанной специально для флагманских центров больниц Москвы, передает официальный сайт мэра Москвы.

До конца года в столице планируется завершить модернизацию столичных поликлиник, ввести в эксплуатацию четыре флагманских центра больниц, развивать проактивное диспансерное наблюдение, а также продолжать цифровизацию медицины.