«Игривое настроение»: Московский зоопарк показал, как балуется медведица Фаня

Фото: Пресс-служба Московского зоопарка

Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Пресс-служба Московского зоопарка поделилась кадрами игр гималайской медведицы Фани. Животное так увлеклось, что разодрало собственный гамак.

— Фаня сегодня в очень игривом настроении: разодрала гамак и убежала, — говорится в публикации.

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Однако ничего страшного в таких разрушениях нет — сотрудники зоосада просто починят разодранный гамак Фани, передает Telegram-канал «Московский зоопарк».

Недавно зоопарк поделился видеороликом с камышовым котом Заури, который лакомился мясом во время одного из своих тренингов. После угощения кот побежал за брошенным ему мячиком, но получил им по уху и предпочел в последний момент не ловить его.

20 мая в Московском зоопарке пройдет экскурсия после окончания рабочего дня в рамках акции «Ночь в музее». На лекции посетители смогут узнать много интересных фактов о биологии и психологии животных, а также получат информацию об их ночном образе жизни.