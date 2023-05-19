«Игривое настроение»: Московский зоопарк показал, как балуется медведица Фаня
Пресс-служба Московского зоопарка поделилась кадрами игр гималайской медведицы Фани. Животное так увлеклось, что разодрало собственный гамак.
— Фаня сегодня в очень игривом настроении: разодрала гамак и убежала, — говорится в публикации.
Однако ничего страшного в таких разрушениях нет — сотрудники зоосада просто починят разодранный гамак Фани, передает Telegram-канал «Московский зоопарк».
Недавно зоопарк поделился видеороликом с камышовым котом Заури, который лакомился мясом во время одного из своих тренингов. После угощения кот побежал за брошенным ему мячиком, но получил им по уху и предпочел в последний момент не ловить его.
20 мая в Московском зоопарке пройдет экскурсия после окончания рабочего дня в рамках акции «Ночь в музее». На лекции посетители смогут узнать много интересных фактов о биологии и психологии животных, а также получат информацию об их ночном образе жизни.