«Переживает и страдает»: жена Ефремова рассказала о состоянии супруга

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Артиста Михаила Ефремова приговорили к 7,5 года тюрьмы за ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек. В пятницу, 19 мая, супруга актера Софья Кругликова рассказала о состоянии мужа и поделилась, может ли он рассчитывать на условно-досрочное освобождение.

— УДО у нас откроется в марте следующего года. Пока могу сказать лишь, что Михаил жив-здоров, страдает. Переживает и страдает, — призналась она.

В январе осужденный артист просил, чтобы ему заменили оставшийся срок на принудительные работы, пишет StarHit.

Партнер адвокатского агентства «Вербицкая и партнеры», кандидат юридических наук Юлия Вербицкая выразила мнение, что Ефремов может досрочно выйти из тюрьмы, если суд признает его ходатайство о замене срока принудительными работами. Однако артист впоследствии передумал о замене наказания.

В июне 2020 года произошло трагическое ДТП в центре Москвы. Жертвой ДТП стал водитель фургона Сергей Захаров. Актер не раз просил прощения у семьи погибшего. «Вечерняя Москва» собрала главную и актуальную информацию о дорожно-транспортном происшествии в центре Москвы, виновником которого стал Ефремов.