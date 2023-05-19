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Собянин: Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира

Павел Иванов
Город
Собянин: Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира
Фото: Рixabay

Сегодня Москва входит в пятерку самых ярких городов мира. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, многие здания и сооружения города оформляются художественной подсветкой, которая подчеркивает их архитектурные особенности. Ночью столица выглядит не просто светлой, а даже сказочной, добавил мэр.

Он уточнил, что за 12 лет уровень света в Москве вырос в два раза — в городе используют самые энергоэффективные технологии.

Видео: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

По словам мэра, для оформления Садового кольца специалисты выбрали цвет золота, поэтому нижняя часть строений ночью залита белым светом, а верхняя — теплым желтым. Тысячи огней всегда сияют над центральными улицами города — Никольской, Большой Дмитровкой, Кузнецким мостом, Столешниковым и Камергерским переулками в виде световой инсталляции «звездное небо», написал мэр в своем Telegram-канале.

Кроме того, передовые технологии освещения используют не только на земле, но и под городом. В метро установлено около одного миллиона световых элементов и почти половина из них — энергосберегающие.

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