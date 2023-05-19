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Стало известно, в какой стране последние 14 лет живет певица Саша Савельева

Евгений Белоусов
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Стало известно, в какой стране последние 14 лет живет певица Саша Савельева
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Бывшая солистка группы «Фабрика» Саша Савельева с супругом Кириллом Сафоновым и сыном все чаще проводят время в Израиле. По сообщениям СМИ, у Сафонова уже давно есть недвижимость в этой стране.

— Мы живем, как жили последние 14 лет со дня нашего знакомства с Кириллом, но почему-то только сейчас это начало кого-то удивлять, — призналась сама Савельева.

В своем блоге певица рассказала подписчикам, что они с возлюбленным уже давно живут за границей, передает «StarHit».

Бывшего спецпредставителя президента России Анатолия Чубайса и его жену Авдотью Смирнову недавно заметили в Министерстве внутренних дел Израиля. По какому поводу супруги находились в министерстве, не уточняется. На снимке, обнародованном СМИ, видно, что Чубайс с супругой, предположительно, заняты оформлением документов.

В свою очередь телеведущая Ольга Шелест оставила карьеру на телевидении и переехала с мужем и детьми в Соединенные Штаты. Супруг Ольги, режиссер Алексей Тишкин получил работу в США.

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