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Ольга Шелест уволилась с телевидения и переехала с семьей в США

Юлия Курганова
Общество
Ольга Шелест уволилась с телевидения и переехала с семьей в США
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Телеведущая Ольга Шелест оставила карьеру на телевидении и переехала с мужем и детьми в Соединенные Штаты.

Источник, ссылаясь на приближенных к звездной семье, рассказал, что недавно ведущая уволилась с телеканалов и тайно эмигрировала из России.

Уточняется, что супруг Ольги — режиссер Алексей Тишкин — получил работу в США.

— Шелест уехала за границу. Язык вся семья знает хорошо, у мужа есть работа, — сообщили «КП» коллеги телеведущей.

С вернувшимся в РФ актером Данилой Козловским нужно провести беседу, его персона требует отдельного рассмотрения. Такое мнение 12 апреля высказала заслуженная артистка РСФСР, депутат Госдумы Елена Драпеко.

С момента начала спецоперации несколько российских артистов покинули страну. Некоторые из них сопроводили свой отъезд громкими заявлениями, а другие уехали тихо и без лишних слов. Но сейчас наблюдается возвращение многих из них, и Козловский — в их числе.

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