«Трусоват оказался»: депутат Госдумы Драпеко заявила о необходимости провести беседу с Козловским

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С вернувшимся в Россию актером Данилой Козловским необходимо провести беседу, его персона требует отдельного рассмотрения. Такое мнение в среду, 12 апреля, высказала заслуженная артистка РСФСР, депутат Государственной думы Елена Драпеко.

С момента начала специальной военной операции ряд российских артистов покинули страну. Некоторые из них сопроводили свое отбытие громкими заявлениями, а другие уехали тихо и без лишних слов. Однако сейчас наблюдается возвращение многих из них, и Козловский — в их числе.

Драпеко отметила, что по поводу актера идет обсуждение, правильным ли решением было допустить его к прежней деятельности в кино.

— Козловский, безусловно, талантливый актер, и, возможно, с ним просто требуется отдельный разговор. Тем более средства для ВСУ он не собирал, прямых антироссийских лозунгов с его стороны не было. А то, что трусоват оказался, — жалко, конечно, — приводит слова Драпеко Федеральное агентство новостей.

Депутат Госдумы считает, что из-за сложившейся ситуации зрители могут изменить отношение к Козловскому. Однако, утверждает Драпеко, актер может быть полезен России как «одаренный человек».

В марте Козловский вместе с артисткой Оксаной Акиньшиной вернулся из США. В стране проживают бывшая возлюбленная актера Ольга Зуева и их общая дочь Ода-Валентина.

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев потребовал запретить Козловскому выступать в России. По его мнению, актер получит главные роли, а потом на гонорары снова улетит в США и будет критиковать сыгранных им героев.