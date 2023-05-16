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СМИ: Чубайса с женой заметили в МВД Израиля

Евгений Силаев
В мире
СМИ: Чубайса с женой заметили в МВД Израиля
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Бывшего спецпредставителя президента России Анатолия Чубайса и его жену Авдотью Смирнову заметили в Министерстве внутренних дел (МВД) Израиля. Об этом во вторник, 16 мая, сообщил «Московский комсомолец».

По какому поводу супруги находились в министерстве, не уточняется. На снимке, обнародованном СМИ, видно, что Чубайс с супругой, предположительно, заняты оформлением документов.

Чубайса госпитализировали в реанимацию с синдромом Гийена — Барре 31 июля 2022 года. По словам его жены, у него «внезапно начали отниматься руки и ноги». В свою очередь брат экс-спецпредставителя президента РФ, доктор философских наук, социолог Игорь Чубайс позже сообщил, что состояние Чубайса не вызывает опасений.

3 августа журналистка Ксения Собчак сообщила, что его диагноз окончательно подтвержден. По ее словам, у Чубайса плохо работают ноги и руки, не закрывается глаз и наблюдается частичный паралич лица. Собчак также поделилась фотографиями бывшего главы «Роснано» из реанимации.

Спустя три дня бывшего политика выписали из больницы. Сообщалось, что он отправился в Германию на реабилитацию.

В начале мая того же года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет желания и возможностей следить за жизнью экс-руководителя «Роснано».

До этого президент РФ Путин освободил Анатолия Чубайса от должности своего спецпредставителя по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Позднее Песков уточнил, что увольнение произошло по собственному желанию Чубайса, а вопрос отъезда чиновника из России является его личным делом.

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