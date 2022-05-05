Песков: Кремль не следит за судьбой Чубайса после его отъезда из России

Фото: Администрация президента РФ

Экс-спецпредставитель президента России по международным отношениям и бывший глава компании «Роснано» Анатолий Чубайс находится за границей, Кремль не имеет желания и возможностей следить за его жизнью. Об этом в четверг, 5 мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Мы не имеем возможности следить — ни возможности, ни желания следить за судьбой Чубайса, — сказал представитель Кремля.

До этого в СМИ появилась информация, что Чубайс вместе со своей супругой Авдотьей Смирновой прилетел в Израиль, передает РИА Новости.

28 апреля сообщалось, что экс-генеральный директор компании «Роснано» Анатолий Чубайс находился в Италии и не планировал возвращаться в Россию для дачи показаний как потерпевший по делу о краже у него имущества на сумму 70 миллионов рублей.

7 апреля столичный Хамовнический суд в рамках рассмотрения уголовного дела о краже имущества Анатолия Чубайса на 70 миллионов рублей, основным фигурантом которого является его бывший деловой партнер Илья Сучков, вызвал экс-гендиректора «Роснано» для дачи показаний. Адвокат одного из фигурантов дела Вячеслав Макаров сообщил ТАСС, что телефон Чубайса недоступен.

23 марта стало известно, что Чубайс покинет должность специального представителя президента Российской Федерации.