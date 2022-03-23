Стало известно об уходе Анатолия Чубайса с поста спецпредставителя президента РФ

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Анатолий Чубайс покидает должность специального представителя президента Российской Федерации. Об этом в среду, 23 марта, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

— Да, это правда. Анатолий Борисович покидает этот пост, — сказал собеседник агентства.

В декабре прошлого года Чубайс заявил, что в ближайшие 30 лет экономика России пройдет масштабные трансформации. По его словам, в ближайшие 10 лет в сфере энергетики изменятся базовые принципы. Изменения также коснутся строительства, транспорта, промышленности и других секторов. Чубайс отметил, что изменения будут ощутимы для каждого человека в стране, а также для каждого предприятия.

14 февраля Чубайс выразил мнение, что введение платы за углеродные выбросы в России станет единственно верным способом, чтобы нейтрализовать последствия от «углеродного налога», который намерен ввести Евросоюз. По его словам, ввод такой платы стал самым мучительным вопросом на совещании правительства 11 февраля. Он отметил, что пилотным регионом для этого станет Сахалинская область. Чубайс назвал эксперимент здравым и предсказал в РФ «совсем другую жизнь» после введения платы.