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СМИ: Чубайс находится в Италии и не планирует возвращаться в Россию

Полина Долганова

Общество
СМИ: Чубайс находится в Италии и не планирует возвращаться в Россию
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Экс-генеральный директор компании «Роснано» Анатолий Чубайс в настоящее время находится в Италии и не планирует возвращаться в Россию для дачи показаний как потерпевший по делу о краже у него имущества на сумму 70 миллионов рублей. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Уточняется, что главным фигурантом в деле, о котором идет речь, является бывший бизнес-партнер Чубайса Илья Сучков.

— Он покинул РФ на частном самолете. Через Турцию, где Чубайс находился какое-то время, он вылетел в Европу и, по предварительным данным, в настоящее время находится в Италии, где у него есть собственность, — рассказал источник ТАСС.

7 апреля столичный Хамовнический суд в рамках рассмотрения уголовного дела о краже имущества Анатолия Чубайса на 70 миллионов рублей, основным фигурантом которого является его бывший деловой партнер Илья Сучков, вызвал экс-гендиректора «Роснано» для дачи показаний. Адвокат одного из фигурантов дела Вячеслав Макаров сообщил ТАСС, что телефон Чубайса недоступен.

23 марта стало известно, что Чубайс покинет должность специального представителя президента Российской Федерации.

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