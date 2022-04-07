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Чубайса вызвали в суд в качестве потерпевшего по делу о краже 70 миллионов рублей

Юлия Курганова

Происшествия
Чубайса вызвали в суд в качестве потерпевшего по делу о краже 70 миллионов рублей
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Столичный Хамовнический суд в рамках рассмотрения уголовного дела о краже имущества Анатолия Чубайса на 70 миллионов рублей, основным фигурантом которого является его бывший деловой партнер Илья Сучков, вызвал экс-гендиректора Роснано для дачи показаний. Адвокат одного из фигурантов дела Вячеслав Макаров сообщил ТАСС, что телефон Чубайса недоступен.

— В среду, 6 апреля, в Хамовническом районном суде мы в третий раз приступили к слушанию дела о мошенничестве и краже. После оглашения обвинительного заключения подзащитные снова заявили о своей невиновности. После этого в суд для дачи показаний в качестве потерпевшего на 27 апреля вызван Анатолий Чубайс. Однако, как нам известно, на звонки суда он не отвечает, телефон его недоступен, повестки не забирает, — рассказал он.

Юрист отметил, что суд впервые решил вызвать бывшего главу Роснано в качестве потерпевшего с момента рассмотрения дела.

17 августа 2021 года Хамовнический суд вслед за подмосковным вернул на начальной стадии рассмотрения дело прокурору Московской области для устранения недостатков. Гособвинение не согласилось с возвратом и обжаловало его в апелляционной инстанции. Мосгорсуд оставил в силе постановление суда первой инстанции.

В постановлении московского судьи отмечается, что обвинительное заключение по делу не конкретизировано, в документах похищенное имущество указано обезличенно и его невозможно идентифицировать.

В январе 2022 года Второй кассационный суд отменил постановление Хамовнического суда о возврате дела прокурору и вернул его в суд на новое рассмотрение, сообщает ТАСС.

25 марта президент России Владимир Путин освободил Анатолия Чубайса от должности своего спецпредставителя по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

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