Путин освободил Чубайса от должности своего спецпредставителя

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин освободил Анатолия Чубайса от должности своего спецпредставителя по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 25 марта.

— Указ об освобождении от должности Анатолия Чубайса подписан президентом, — приводит слова Пескова ТАСС.

23 марта стало известно, что Чубайс покинет должность спецпредставителя Путина. В тот же день Песков уточнил, что увольнение произошло по собственному желанию Чубайса, а вопрос отъезда чиновника из России является его личным делом.

24 марта представитель Кремля добавил, что ему неизвестна реакция Путина на увольнение Чубайса. Песков также подчеркнул, что Чубайс не был регулярным сотрудником правительства и работал в администрации президента на общественных началах.

В декабре 2021 года Чубайс заявил, что в ближайшие три десятилетия экономика России пройдет масштабные трансформации. По его мнению, в сфере энергетики изменятся базовые принципы. Изменения также коснутся строительства, транспорта, промышленности и других секторов.