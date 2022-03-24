«Уволился и уволился»: Песков заявил, что не знает о реакции Путина на уход Чубайса

Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 24 марта, сообщил, что ему неизвестна реакция лидера страны Владимира Путина на увольнение Анатолия Чубайса.

— Нет, неизвестно. Вряд ли он как-то отреагировал: уволился и уволился, — ответил он на вопрос журналистов о реакции Путина.

Песков также подчеркнул, что Чубайс не был регулярным сотрудником правительства и работал в администрации президента на общественных началах, передает ТАСС.

23 марта стало известно, что Чубайс покинет должность специального представителя президента Российской Федерации.

В декабре прошлого года Чубайс заявил, что в ближайшие три десятилетия экономика России пройдет масштабные трансформации. По его мнению, в сфере энергетики изменятся базовые принципы. Изменения также коснутся строительства, транспорта, промышленности и других секторов.