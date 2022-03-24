Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Уволился и уволился»: Песков заявил, что не знает о реакции Путина на уход Чубайса

Георгий Соланович

Общество
«Уволился и уволился»: Песков заявил, что не знает о реакции Путина на уход Чубайса
Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 24 марта, сообщил, что ему неизвестна реакция лидера страны Владимира Путина на увольнение Анатолия Чубайса.

— Нет, неизвестно. Вряд ли он как-то отреагировал: уволился и уволился, — ответил он на вопрос журналистов о реакции Путина.

Песков также подчеркнул, что Чубайс не был регулярным сотрудником правительства и работал в администрации президента на общественных началах, передает ТАСС.

23 марта стало известно, что Чубайс покинет должность специального представителя президента Российской Федерации.

В декабре прошлого года Чубайс заявил, что в ближайшие три десятилетия экономика России пройдет масштабные трансформации. По его мнению, в сфере энергетики изменятся базовые принципы. Изменения также коснутся строительства, транспорта, промышленности и других секторов.

Читайте также:
Дмитрий Песков Анатолий Чубайс Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как и просила бабушка Фатима

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

За кефир ответишь!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Несет меня лиса

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Прирастем ли Востоком

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Все мнения
О проекте