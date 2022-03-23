Песков: Чубайс уволился с поста представителя президента по собственному желанию

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Анатолий Чубайс уволился с поста специального представителя президента России по собственному желанию. Об этом в среду, 23 марта, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он также добавил, что вопрос отъезда Чубайса из России является его личным делом, передает РИА Новости.

23 марта стало известно, что Чубайс покинет должность специального представителя президента Российской Федерации.

В декабре прошлого года Чубайс заявил, что в ближайшие три десятилетия экономика России пройдет масштабные трансформации. По его мнению, в сфере энергетики изменятся базовые принципы. Изменения также коснутся строительства, транспорта, промышленности и других секторов.

14 февраля Чубайс выразил мнение, что введение платы за углеродные выбросы в России станет единственно верным способом, чтобы нейтрализовать последствия от «углеродного налога», который намерен ввести Евросоюз. По его словам, ввод такой платы стал самым мучительным вопросом на совещании правительства 11 февраля. Он отметил, что пилотным регионом для этого станет Сахалинская область. Чубайс назвал эксперимент здравым и предсказал в РФ «совсем другую жизнь» после введения платы.