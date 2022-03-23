Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Песков: Чубайс уволился с поста представителя президента по собственному желанию

Полина Долганова

Общество
Песков: Чубайс уволился с поста представителя президента по собственному желанию
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Анатолий Чубайс уволился с поста специального представителя президента России по собственному желанию. Об этом в среду, 23 марта, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он также добавил, что вопрос отъезда Чубайса из России является его личным делом, передает РИА Новости.

23 марта стало известно, что Чубайс покинет должность специального представителя президента Российской Федерации.

В декабре прошлого года Чубайс заявил, что в ближайшие три десятилетия экономика России пройдет масштабные трансформации. По его мнению, в сфере энергетики изменятся базовые принципы. Изменения также коснутся строительства, транспорта, промышленности и других секторов.

14 февраля Чубайс выразил мнение, что введение платы за углеродные выбросы в России станет единственно верным способом, чтобы нейтрализовать последствия от «углеродного налога», который намерен ввести Евросоюз. По его словам, ввод такой платы стал самым мучительным вопросом на совещании правительства 11 февраля. Он отметил, что пилотным регионом для этого станет Сахалинская область. Чубайс назвал эксперимент здравым и предсказал в РФ «совсем другую жизнь» после введения платы.

Читайте также:
Дмитрий Песков Анатолий Чубайс Президент РФ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Несет меня лиса

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Трезвость — норма жизни

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем врачу особый статус

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Приходи кино посмотреть

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Здоровая реальность вместо больной «Инсты»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

У пернатых есть своя гордость

Все мнения
О проекте