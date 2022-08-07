Чубайса выписали из больницы в Италии

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Бывшего главу «Роснано» и экс-спецпредставителя президента России Анатолия Чубайса выписали из итальянской больницы 6 августа. Об этом сообщает местная газета La Repubblica.

Уточняется, что Чубайсу стало лучше. По данным издания, в ближайшее время он отправится в Германию, где будет проходить реабилитацию, передает «Лента.ру».

Чубайса госпитализировали в реанимацию с синдромом Гийена — Барре 31 июля. По словам его жены, у него «внезапно начали отниматься руки и ноги». В свою очередь брат экс-спецпредставителя президента РФ, доктор философских наук, социолог Игорь Чубайс сообщил, что состояние Чубайса не вызывает опасений.

3 августа журналистка Ксения Собчак сообщила, что его диагноз окончательно подтвержден. По ее словам, у Чубайса плохо работают ноги и руки, не закрывается глаз и наблюдается частичный паралич лица. Собчак также поделилась фотографиями бывшего главы «Роснано» из реанимации.

Главный врач московской клинической больницы № 71, телеведущий Александр Мясников рассказал об опасности болезни Чубайса. Специалист отметил, что синдрому Гийена — Барре предшествует бактериальная или вирусная инфекция, в том числе коронавирус. Сам синдром развивается, когда антитела, вырабатываемые организмом, атакуют не больные клетки, а здоровые.