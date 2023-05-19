МИД: Бараку Обаме и еще 499 американцам запретили въезд в Россию

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Бывшему американскому президенту Бараку Обаме и еще 499 гражданам США запрещен въезд на территорию России. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

— Вашингтону пора давно усвоить, что ни один враждебный выпад против России не останется без жесткой реакции. Принцип неотвратимости наказания будет последовательно применяться, идет ли речь об ужесточении санкционного прессинга или дискриминационных шагах с целью воспрепятствовать профессиональной деятельности наших сограждан, — говорится в сообщении.

Запрет на посещение России был введен для граждан США в качестве ответа на регулярные антироссийские санкции Соединенных Штатов. Кроме Барака Обамы, в список попали два популярных американских комика, телеведущих Джимми Киммел и Сет Майерс, говорится на сайте министерства.

Министерство финансов США расширило санкционные списки, добавив в них 46 российских физических лиц. Санкции введены против министра просвещения Сергея Кравцова, вице-премьера Виктории Абрамченко, уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой и других.

Высокопоставленный представитель Белого дома ранее заявлял, что в новый пакет санкций США против России войдут около 300 компаний, лиц, судов и самолетов. Экспортные ограничения коснутся 70 российских предприятий из других стран, в том числе компаний, уличенных в попытках обойти санкции в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии.