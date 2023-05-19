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Минфин США ввел санкции против 46 физлиц из России

Евгений Силаев
В мире
Минфин США ввел санкции против 46 физлиц из России
Фото: Unsplash

Министерство финансов США расширило санкционные списки, добавив в них 46 российских физических лиц. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщила пресс-служба министерства.

В частности, ограничительные меры введены против министра просвещения Сергея Кравцова, вице-премьера Виктории Абрамченко, уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой и других. Также санкционный список пополнили Служба внешней разведки (СВР) России, компании «Полюс» и «Полиметалл», говорится на сайте Минфина.

В новый пакет санкций США против России войдут около 300 компаний, лиц, судов и самолетов. Экспортные ограничения коснутся 70 российских предприятий из других стран, в том числе компаний, уличенных в попытках обойти санкции в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии. Об этом заявил высокопоставленный представитель Белого дома. Почему США продолжают вводить антироссийские санкции и чем это может обернуться против них самих, «Вечерней Москве» рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

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