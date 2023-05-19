ФК «Спартак» сыграет в специальной форме в дерби с ЦСКА

Фото: Telegram / ФК «Спартак-Москва»

Столичный футбольный клуб «Спартак» сыграет против ЦСКА в форме, посвященной болельщикам. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщили в пресс-службе красно-белых.

Отмечается, что номера на игровых футболках будут состоять из частей самых ярких фанатских перформансов за последние шесть лет: от празднования чемпионства в 2017 году до матча с санкт-петербургским «Зенитом» в 2020 году. Все баннеры появлялись на домашних матчах «Спартака».

— При создании номеров использовались также перфомансы с матчей против «Локомотива» в 2017 году, «Динамо» в 2018-м, «Енисея», «Динамо» и ЦСКА в 2019-м, — говорится на сайте «Спартака».

Матч против ЦСКА, который сами фанаты называют «Дерби всея Руси», состоится на «Открытие арене» в Тушине. Стартовый свисток прозвучит 21 мая в 16:30.

В субботу, 13 мая, «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Химками». Таким образом, красно-белые поднялись на третье место в турнирной таблице чемпионата РФ, набрав 50 очков.