NBC: Вашингтон и союзники планируют передать Киеву истребители F-16
Сюжет:Спецоперация на Украине
Соединенные Штаты Америки вместе с их европейскими союзниками планируют передать Украине истребители F-16. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщила телекомпания NBC.
Согласно информации источника телекомпании в американской администрации, самолеты необязательно будут поступать непосредственно из США. Какие именно страны будут поставлять Украине истребители — неизвестно.
Мера поддержки будет реализована в рамках долгосрочных усилий по укреплению безопасности страны. При этом F-16 не будут использоваться в подготавливаемом контрнаступлении ВСУ, передает NBC.
Политолог Сергей Маркелов рассказал «Вечерней Москве», почему Польша боится поставлять Украине истребители F-16. По его словам, Варшава не решается лишний раз накалять обстановку вокруг российской спецоперации.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал передать Киеву истребители F-16. Он заявил, что это поможет не подпускать корабли и самолеты России к зерновому коридору в Черном море. Однако это насмешило пользователей социальных сетей, которые назвали украинского политика «клоуном».