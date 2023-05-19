NBC: Вашингтон и союзники планируют передать Киеву истребители F-16

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Соединенные Штаты Америки вместе с их европейскими союзниками планируют передать Украине истребители F-16. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщила телекомпания NBC.

Согласно информации источника телекомпании в американской администрации, самолеты необязательно будут поступать непосредственно из США. Какие именно страны будут поставлять Украине истребители — неизвестно.

Мера поддержки будет реализована в рамках долгосрочных усилий по укреплению безопасности страны. При этом F-16 не будут использоваться в подготавливаемом контрнаступлении ВСУ, передает NBC.

Политолог Сергей Маркелов рассказал «Вечерней Москве», почему Польша боится поставлять Украине истребители F-16. По его словам, Варшава не решается лишний раз накалять обстановку вокруг российской спецоперации.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал передать Киеву истребители F-16. Он заявил, что это поможет не подпускать корабли и самолеты России к зерновому коридору в Черном море. Однако это насмешило пользователей социальных сетей, которые назвали украинского политика «клоуном».