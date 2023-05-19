СМИ: Взрывы прогремели в районе старого аэропорта Мариуполя

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Взрывы прогремели в районе старого мариупольского аэропорта. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщил представитель силовых структур Донецкой народной республики (ДНР).

— Несколько взрывов прогремело в юго-западной части Мариуполя вблизи старого аэропорта. Причины и последствия уточняются, — передает его слова ТАСС.

Недавно ВСУ впервые обстреляли Белгородскую область из танка. Машину подогнали к украинскому селу Бударки, расположенному на границе. После этого ВСУ выпустили 12 снарядов по южным окраинам хутора Старый Волоконовского района. В результате обстрела никто не пострадал, сообщил портал Mash.

Губернатор региона Вячеслав Гладков ранее сообщил о взрыве беспилотного летательного аппарата, который, предположительно, принадлежал ВСУ. Инцидент произошел в селе Ольховатка в ночное время. Взрыв беспилотника нанес ущерб нескольким объектам. Были повреждены два жилых дома, библиотека, почта, фельдшерско-акушерский пункт и один автомобиль.