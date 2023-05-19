Bloomberg: Потанин и Алекперов планируют купить контрольную долю в «Яндексе»

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Российские миллиардеры Владимир Потанин и Вагит Алекперов планируют приобрести компанию «Яндекс», соответствующее предложение уже сделано. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что бизнесмены планируют приобрести 51 процент акций компании. Возможная сумма сделки оценивается в 7–7,5 миллиарда долларов.

Предложение может быть рассмотрено уже на следующей неделе во время заседания в Дубае. При этом судьба сделки может решиться после официальной части встречи, пишет Bloomberg.

Накануне Еврокомиссия одобрила покупку разработчика игр Activision Blizzard компанией Microsoft. Сумма сделки составляет 68,7 миллиарда долларов. Совершая покупку, Microsoft будет необходимо выполнить два обязательства сроком на 10 лет.

О намерениях по проведению сделки по объединению Activision Blizzard и Microsoft стало известно в январе 2022 года. В результате слияния Microsoft станет третьей по величине игровой компанией по выручке после Tencent и Sony.