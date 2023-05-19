Дептранс с Москвариумом проведут ежегодный экофестиваль «Горизонт»

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

Столичный департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры вместе с Москвариумом проведут ежегодный экофестиваль «Горизонт». Первые мероприятия пройдут 27 мая на Северном речном вокзале. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщил глава департамента и заместитель мэра города Максим Ликсутов.

— На Северном речном вокзале пройдет насыщенная программа, посвятим ее заботе о природе, благотворительности и активному отдыху. Сегодня наш вокзал — одна из самых популярных городских площадок. С начала года там провели около 50 мероприятий, их посетили 10 тысяч человек, — рассказал он.

По словам Ликсутова, гости фестиваля смогут принять участие в пробежке по набережной, тренировке на свежем воздухе, интерактивной эстафете ЭкоГТО. Запланированы также разнообразные мастер-классы и лекции.

Кроме того в эти выходные Москвариум проведет на Южном речном вокзале мастер-классы и лекцию «Экология в современном мире», передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В Библиотеке иностранной литературы с 22 по 27 мая пройдут Дни славянских культур. Мероприятия ознаменуются фестивалем «СЛАВный день». Кроме того, впервые в событии примут участие представители Балканских стран.

Помимо этого, в столичном парке «Зарядье» открыли «Аллею добра» в рамках ежегодного проекта «Время добра». Участниками акции стали жители столицы, которые получили нагрудный знак отличия «Волонтер Москвы» в прошлом году.