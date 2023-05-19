Львова-Белова рассказала, что РФ помогла вернуть 14-летнюю девочку к маме на Украину

Фото: Администрация президента РФ

Попавшая в Россию в 2022 году 14-летняя Вероника Власова вернулась домой к украинской матери. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщила уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Она рассказала, что девочка приехала в Россию вместе с родной тетей. Позднее с трибуны Совета безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН) мама Власовой потребовала вернуть ребенка домой. Работа по этому вопросу началась еще до выступления женщины, отметила Львова-Белова.

Позднее за Власовой приехала ее бабушка, которую встретили в аэропорту и сопроводили в Липецкую область, где проживала девочка.

— В переездах по России бабушку сопровождали сотрудники Международного комитета Красного Креста. Затем наш советник сопроводил бабушку и внучку до российско-латвийской границы, где после перехода их встретили представители украинской стороны, с кем мы были постоянно на связи, — написала Львова-Белова в своем Telegram-канале.

Официальных запросов от руководства Украины о возвращении украинских детей не поступало, заявила в начале апреля Львова-Белова. Она отметила, что в Крыму и Краснодарском крае в оздоровительных лагерях на сегодняшний день осталось всего 16 украинских детей. По словам омбудсмена, у этих детей родители сейчас находятся на территории Евросоюза.