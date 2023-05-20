Мария Захарова назвала самую большую ошибку Олафа Шольца

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Самая большая ошибка канцлера Германии Олафа Шольца — это попытка посмеяться над геноцидом людей в Донбассе. Все произошло в 2022 году в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова и отметила, что Шольца запомнят как человека, который смог повеселиться над чужим горем.

— Если Шольц в жизни совершал ошибки, то эта — самая большая. Его ошибка не в том, что он не верит, думает по-другому. Каждый человек свободен в своих взглядах, в своем отношении к жизни, каждый может сомневаться. Но нельзя смеяться над горем людей, которые теряют своих близких из года в год, смеяться над людьми, которые умоляли в том числе Запад помочь им разрешить эту сложнейшую ситуацию, которая была инспирирована Западом, — сказала Захарова в интервью автору проекта Anti-Spiegel Томасу Реперу.

По словам Захаровой, Шольц с таким поступком навсегда останется в памяти не только Германии, но и в целом всего мира. Если говорить о поведении всего Запада, то Захарова отметила, что странам нужно перестать раздувать кризис на Украине силовыми методами.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила сообщение о продлении зерновой сделки на два месяца. По словам Захаровой, продлением сделки предоставляется шанс помочь обеспечить глобальную продовольственную безопасность.