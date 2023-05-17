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Приметы и советы

МИД России подтвердил продление зерновой сделки

Евгений Белоусов
В мире
МИД России подтвердил продление зерновой сделки
Фото: roscongress / Сергей Шинов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду, 17 мая, подтвердила сообщение о продлении зерновой сделки на два месяца.

— Наши принципиальные оценки стамбульских договоренностей от 2022 года при этом не изменились, и перекосы в выполнении должны быть максимально быстро исправлены, — заявила она.

По словам Захаровой, продлением сделки предоставляется шанс помочь обеспечить глобальную продовольственную безопасность, передает РИА Новости.

О продлении зерновой сделки еще на 60 дней объявил 17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он также пообещал, что Турция будет прилагать все усилия для полного выполнения сделки.

Российский советник — посланник посольства РФ в США Андрей Леденев заявил, что западные санкции не дают возможности нормализовать экспорт сельскохозяйственной продукции из России в рамках реализации зерновой сделки.

Какое значение эта сделка имеет для России и почему страна пошла на ее продление, «Вечерней Москве» рассказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его словам, продление инициативы выгодно большому количеству стран.

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