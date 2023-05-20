Сенатор Пушков объяснил, как союзники унизили Вашингтон

Фото: Пресс-служба Совфеда

Приглашение президента Сирии Башара Асада на саммит Лиги арабских государств наглядно показало то, что страны этого региона воспринимают США совсем для них не указом. С таким мнением выступил сенатор РФ Алексей Пушков.Он написал в своем Telegram-канале, что Белый дом пока не готов поменять собственное отношение к Сирии.

По мнению сенатора, это именно тот момент, когда мнение США остается только их личным и собственным, а на остальной мир влияет не слишком уж сильно.Саудовская Аравия, некогда злейший враг Асада, принимает его в Эр-Рияде в рамках саммита ЛАГ.

— Принимает вопреки позиции США, которые считают, что Сирия не заслужила возвращения в Лигу арабских государств. Но арабские страны показали, что способны сами решить этот вопрос. США им здесь не указ, — резюмировал Пушков в своем сообщении.

До этого стало известно, что Башар Асад посетил Саудовскую Аравию для участия в саммите ЛАГ. Он приехал в это государство впервые с начала 2011 года. Асад выехал в пятую по счету страну за последние 12 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции в отношении сирийского лидера Башара Асада. Об этом сообщили в пресс-службе офиса украинского главы государства 18 марта. В документе сказано, что Асад попадает под блокировку активов, запрет вывода капитала за пределы Украины, запрет на передачу технологий и прав на интеллектуальную собственность, а также под некоторые другие ограничения. Санкции вводятся сроком на десять лет.