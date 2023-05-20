Сенатор Пушков объяснил, как союзники унизили Вашингтон
Приглашение президента Сирии Башара Асада на саммит Лиги арабских государств наглядно показало то, что страны этого региона воспринимают США совсем для них не указом. С таким мнением выступил сенатор РФ Алексей Пушков.Он написал в своем Telegram-канале, что Белый дом пока не готов поменять собственное отношение к Сирии.
По мнению сенатора, это именно тот момент, когда мнение США остается только их личным и собственным, а на остальной мир влияет не слишком уж сильно.Саудовская Аравия, некогда злейший враг Асада, принимает его в Эр-Рияде в рамках саммита ЛАГ.
— Принимает вопреки позиции США, которые считают, что Сирия не заслужила возвращения в Лигу арабских государств. Но арабские страны показали, что способны сами решить этот вопрос. США им здесь не указ, — резюмировал Пушков в своем сообщении.
До этого стало известно, что Башар Асад посетил Саудовскую Аравию для участия в саммите ЛАГ. Он приехал в это государство впервые с начала 2011 года. Асад выехал в пятую по счету страну за последние 12 лет.
Президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции в отношении сирийского лидера Башара Асада. Об этом сообщили в пресс-службе офиса украинского главы государства 18 марта. В документе сказано, что Асад попадает под блокировку активов, запрет вывода капитала за пределы Украины, запрет на передачу технологий и прав на интеллектуальную собственность, а также под некоторые другие ограничения. Санкции вводятся сроком на десять лет.