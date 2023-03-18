Зеленский ввел санкции против президента Сирии Асада

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции в отношении сирийского лидера Башара Асада. Об этом сообщили в пресс-службе офиса украинского главы государства в субботу, 18 марта.

В документе сказано, что Асад попадает под блокировку активов, запрет вывода капитала за пределы Украины, запрет на передачу технологий и прав на интеллектуальную собственность, а также под некоторые другие ограничения. Санкции вводятся сроком на десять лет, передает РИА Новости.

Башар Асад — действующий сирийский президент с 17 июля 2000 года, а также верховный главнокомандующий Вооруженными силами Сирии. Он является сыном прошлого президента страны Хазефа Асада, который управлял государством с 1971 по 2000 год.

В Кремле 15 марта прошли переговоры президента России Владимира Путина с главой Сирии Башаром Асадом. Сирийский лидер выразил поддержку специальной военной операции и отметил, что признает новые российские границы. Итоги этой встречи и ее политическое значение — в материале «Вечерней Москвы».