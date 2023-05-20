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Приметы и советы

Популярный у россиян сервис 2ГИС исчез из Google Play

Ирэна Колесова
Технологии
Популярный у россиян сервис 2ГИС исчез из Google Play
Фото: Unsplash

Картографической сервис 2ГИС внезапно исчез из популярного магазина Google Play. Такое сообщение распространили его разработчики в своем Telegram-канале.

— Друзья, 2ГИС стал недоступен в Google Play, но ранее установленные приложения 2ГИС на Android продолжают работать — данные будут обновляться ежедневно, как и прежде, в приложении можно устанавливать любые города, — говорится в заявлении.

Как отметили разработчики, версию этого приложения, которая будет работать на системе Android, до сих пор можно скачать на официальном сайте самого 2ГИС и в других магазинах.Стоит отметить, что из App Store также пропадало данное приложение, однако в апреле 2023 года его туда возвратили. Что касается Google Play, то оттуда оно до этого момента пока не пропадало.

Сервисы «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор» появились в CarPlay и Android Auto. Пользователи уже смогли оценить новинки, поделившись их достоинствами и недостатками. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».

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