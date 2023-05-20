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Приметы и советы

Серия взрывов прогремела в Киеве в ночь на субботу

Ирэна Колесова
Происшествия
Серия взрывов прогремела в Киеве в ночь на субботу
Фото: Unsplash

Более десяти взрывов прогремело в Киеве в ночь на субботу, 20 мая. С таким сообщением выступили очевидцы, которых процитировало агентство ТАСС.Жители рассказали, что в городе в эту ночь оказалось шумно. Сейчас в Киеве работает система ПВО.

— В центре очень слышно, проснулись от этого, — добавили очевидцы.

Кроме того, поступают сообщения о том, что в ночь на 20 мая в столице Украины объявили воздушную тревогу, пишет агентство.

В Киеве, где в ночь на 9 мая в очередной раз объявили воздушную тревогу, прогремел взрыв. Никаких подробностей больше не приводилось. Украинские издания не уточняли, в каком именно районе украинской столицы мог прогреметь взрыв, были ли при этом пострадавшие и разрушения.

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