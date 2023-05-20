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Вирусолог Альтштейн пояснил, стоит ли бояться эпидемии птичьего гриппа в Москве

Ирэна Колесова
Общество
Вирусолог Альтштейн пояснил, стоит ли бояться эпидемии птичьего гриппа в Москве
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В Москве объявили карантин по птичьему гриппу больше чем в 10 районах. Основная часть из них расположена на юге города. Вирусолог Анатолий Альтштейн объяснил, стоит ли опасаться этого заболевания.Он рассказал, что такие вирусы очень похожи на вирус человека.

Однако основную опасность они все равно несут для птиц, основная часть зараженных пернатых погибает.

— Для человека этот вирус представляет незначительную опасность. Птичий грипп не передается от человека к человеку и здесь нет опасности эпидемии, — рассказал вирусолог.

Основной очаг на данный момент расположен в районе Борисовских прудов. Там пока временно оцепили территорию. По словам специалистов, для людей такая инфекция не несет никакой опасности. Они уточняют, что вводимые ограничения касаются в основном сельхозхозяйств, пишет NEWS.ru.

Сергей Собянин ввел карантин из-за птичьего гриппа в Москве. Однако на данный момент не зафиксировано ни одного случая заражения. «Вечерняя Москва» узнала у врача-иммунолога Владимира Болибока, зачем ввели карантин в столице и насколько птичий грипп опасен для людей.

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