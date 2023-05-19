«Нельзя трогать птиц»: почему в некоторых районах Москвы ввели карантин из-за птичьего гриппа

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Сергей Собянин ввел карантин из-за птичьего гриппа в Москве. Однако на данный момент не зафиксировано ни одного случая заражения. «Вечерняя Москва» узнала у врача-иммунолога Владимира Болибока, зачем ввели карантин в столице и насколько птичий грипп опасен для людей.

По словам специалиста, карантин вводится не для людей, а для того чтобы предупредить дальнейшее распространение птичьего гриппа среди животных.

— Прежде всего необходимо беречь домашнюю и городскую птицу. Карантинные мероприятия подразумевают ограничения по перемещению птиц и продуктов птицеводства из одной территории на другую, — рассказал он.

Эксперт отметил, что люди редко болеют птичьим гриппом. Тем не менее заразиться им можно только при очень тесном контакте с больными птицами.

— Гражданам нужно знать, что можно заразиться птичьим гриппом при тесном контакте с птицами. Данное заболевание не передается от человека к человеку. Люди болеют птичьим гриппом очень редко. Бывают только единичные случаи. Это тяжелое заболевание с бронхолегочной симптоматикой. Но это бывает крайне редко, когда происходят сильные вспышки и человек контактирует очень тесно с зараженными птицами. Сейчас нельзя трогать птиц, тем более мертвых, — объяснил Болибок.

Люди массово не болеют птичьим гриппом, он с трудом переходит на человека. Но вероятность заражения никто исключить не может, подытожил он.

Вирусологи рассказали, какие меры предосторожности нужно соблюдать, чтобы не заразиться птичьим гриппом. Вирусолог Николай Малышев предупредил, что стоит держаться подальше от водоплавающих птиц и голубей. Также, по его словам, не стоит бояться покупать мясо птицы в магазинах.

Вирусолог Александр Чепурнов добавил, что стоит обходить на улице трупы пернатых, не нужно подходить близко или трогать их.