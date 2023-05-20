Врач Масякин порекомендовал правильную диету при отказе от курения

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При отказе от курения важно не только бросить саму вредную привычку. Нужно также отказаться от вредной еды. Это продукты с простыми сахарами, трансжирами, вредными пищевыми добавками и сахарозаменителями. Об этом рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Москвы Антон Масякин.

— Желательно перед отказом от курения проконсультироваться у врача. Во время консультаций могут быть разъяснены причины вероятного набора веса в первые месяцы отказа от табакокурения и даны рекомендации по низкокалорийной диете, необходимости подсчета калорий, — рассказал Масякин в беседе с РИА Новости.

По его словам, также некоторые фрукты и овощи могут ограничить процесс набора веса. Дело в том, что у них невысокая энергетическая плотность, а пищевых волокон, наоборот, много. Именно поэтому при отказе от курения важно обратить внимание на растительную пищу, подытожил специалист.

В борьбе с тягой к курению при отказе от потребления табака необходимы позитивный настрой и большое желание избавиться от вредной привычки. Об этом рассказала руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака Маринэ Гамбарян. Для начала человек должен четко обозначить причину, зачем он хочет бросить курить. Также стоит завести дневник, где он будет записывать количество выкуренных сигарет за день.