Белый дом: США в ближайшие месяцы определят сроки передачи Украине F-16 Falcon

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Соединенные Штаты Америки и их союзники в обозримом будущем определят сроки передачи Украине истребителей F-16 Falcon. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

— Сейчас мы перешли к обсуждению темы укрепления украинских ВВС в рамках нашей долгосрочной приверженности самообороне Украины, — сказал он.

Во многом решение этого вопроса зависит от продолжительности обучения украинских летчиков. Салливан пояснил, что в ближайшие месяцы американцы в тандеме с союзниками выяснят, кто займется передачей западных истребителей, передает РИА Новости.

Однако координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не изменили своего решения об отказе в поставках Украине истребителей-бомбардировщиков F-16.

Политолог Сергей Маркелов рассказал «Вечерней Москве», почему Польша боится поставлять Украине истребители F-16. По его словам, Варшава не решается лишний раз накалять обстановку вокруг российской спецоперации.