Кирби: США не изменили решения не поставлять Украине истребители F-16

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Соединенные Штаты Америки не изменили своего решения об отказе в поставках Украине истребителей-бомбардировщиков F-16. Такое заявление в понедельник, 15 мая, сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что его страна наряду с Великобританией, Данией, еще несколькими европейскими государствами и США ведет переговоры о поставке Украине истребителей.

На брифинге в Белом доме у Кирби спросили, изменилась ли позиция Вашингтона по данному вопросу. Он ответил отрицательно и более никаких комментариев не дал, передает ТАСС.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал передать Киеву истребители F-16. Он заявил, что это поможет не подпускать корабли и самолеты России к зерновому коридору в Черном море. Однако это насмешило пользователей социальных сетей, которые назвали украинского политика «клоуном».

29 апреля пользователи Twitter высмеяли Дмитрия Кулебу после его поста о присоединении Северной Македонии к инициативе по созданию «трибунала» над РФ. Многие отметили, что не могут дождаться момента, когда все украинские политики и пропагандисты предстанут перед судом «за всю ложь, коррупцию, мошенничество и казнокрадство».