Украинская теннисистка Калинина объяснила, почему не пожала руку россиянке Кудерметовой

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В полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 в итальянском Риме встречались украинская теннисистка Ангелина Калинина и россиянка Вероника Кудерметова. После матча девушки не пожали друг другу руки. Украинка объяснила, почему отказалась это делать.

— Мы не пожали руки, потому что это девушка из России. Да, это спорт, я понимаю, но это также и политическая вещь. Так что здесь нет ничего личного, — пояснила она.

Украинская спортсменка заявила, что считает подобное «неприемлемым», однако все равно отказалась от символического жеста после матча. В матче Калинина одержала победу со счетом 7:5, 5:7, 6:2. Игра продлилась 2 часа 51 минуту, передает «Газета.ру».

В начале апреля украинка Калинина отказалась от рукопожатия с российской теннисисткой Анной Калинской после теннисного матча. Напомним, что Калинина проиграла матч со счетом 7:6 (8:6), 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 59 минут.

Недавно бывший футболист Украины Роман Зозуля осудил экс-тренера национальной команды Андрея Шевченко за то, что он сидел рядом с сербским теннисистом Новаком Джоковичем во время первого полуфинального матча Лиги чемпионов.