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Бесплатный спектакль о детях войны покажут в Музее Победы 20 мая

Араз Салехов
Город
Бесплатный спектакль о детях войны покажут в Музее Победы 20 мая
Фото: Музей Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы 20 мая состоится спектакль «Человеческий коридор». Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе музея.

Основой сценария являются произведения Анатолия Приставкина, посвященные детям войны. Посетить спектакль можно на бесплатной основе.

— В детском доме жизнь идет своим чередом, дети ссорятся, мирятся, делятся воспоминаниями о родителях и близких, и верят, что война обязательно закончится и их всех заберут домой, найдут и семьи воссоединятся, — говорится в пресс-релизе.

Накануне в Музее Победы состоялся урок мужества «Возьми пример с Героя», в рамках которого прошла встреча с героями России. Организаторами встречи выступили АНО «Герои нашей Родины» совместно с общероссийской общественной организацией ветеранов «Российский союз ветеранов».

Кроме того, в Библиотеке иностранной литературы с 22 по 27 мая пройдут Дни славянских культур. Мероприятия ознаменуются фестивалем «СЛАВный день». Впервые в событии примут участие представители Балканских стран.

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