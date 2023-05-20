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Собянин: Около 90 тысяч находок пополнили археологические коллекции Москвы за последние 12 лет

Араз Салехов
Город
Собянин: Около 90 тысяч находок пополнили археологические коллекции Москвы за последние 12 лет
Фото: Вечерняя Москва

Около 90 тысяч находок пополнили археологические коллекции столицы за последние 12 лет. Об этом в субботу, 20 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Активное развитие города, благоустройство улиц и площадей, реставрация памятников архитектуры приносят дополнительный, довольно неожиданный бонус, — пояснил он.

На весь экранПолноэкранный просмотр Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
На весь экранПолноэкранный просмотр Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
На весь экранПолноэкранный просмотр Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

К примеру, столичные археологи обнаружили медаль в память о коронации императрицы Анны Иоанновны от 1730 года; фрагмент глиняной расписной игрушки-всадника XVI века; заготовки нагрудных знаков «Отличный артиллерист» и «Гвардия», написал Собянин в личном блоге.

Видео: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Также москвичам рассказали о ювелирных находках городских археологов. Так, при раскопках в районе Пятницкой улицы был найден перстень XVIII века из медного сплава со вставкой из стекла. Еще один перстень был обнаружен во время работ в районе Хлебного переулка.

Столичные археологи проводят раскопки в среднем на 600 площадках в год. Общая площадь раскопок составила более 10 тысяч квадратных метров. В 2022 году специалисты нашли около 250 тысяч предметов.

Археология Москва Сергей Собянин
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