В Госдуме призвали не украшать дачные участки гипсовыми гномами

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Дачникам не стоит украшать свои участки гипсовыми гномами, поскольку это вышло из моды и является антитрендом сезона. Об этом заявил депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

— В погоне за улучшением своего участка стоит знать, что есть садовые объекты, которые постепенно выходят из моды. Не тратьте деньги и усилия на задумки, которые уже неактуальны... Садовые фигуры, все-таки, цветные гипсовые гномы уже вышли из моды, — сказал он.

Однако такого рода скульптура может оказаться на дачном участке, если она встраивается в дизайн дачи органично. Депутат пояснил, что сейчас в моде естественные цвета, передает РИА Новости.

Также Чаплин объяснил, в каких случаях законно собирать плоды с соседских деревьев. В действительности срывать с кустарников малину и с деревьев вишню или яблоки может любой желающий, но при одном условии.

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