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Москва представила туристический потенциал в рамках форума «Россия — исламский мир: KazanForum 2023»

Араз Салехов
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Москва представила туристический потенциал в рамках форума «Россия — исламский мир: KazanForum 2023»
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Московские представители показали туристический потенциал столицы на сессии «Россия — Ближний Восток: клиентский путь и создание нового туристического продукта». Об этом в субботу, 20 мая, сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель комитета по туризму Евгений Козлов.

Мероприятие прошло в рамках форума «Россия — исламский мир: KazanForum 2023».

— С начала этого года мы провели четыре зарубежные бизнес-миссии — в Иране, Катаре, Саудовской Аравии и Бахрейне, — сказал он.

По итогам первого квартала 2023 года гости из ближневосточного региона составили треть всего турпотока из стран дальнего зарубежья в столицу. В столичных отелях учитывают специфику приема гостей из стран Ближнего Востока: они могут попросить копию Корана и молитвенный коврик, а в меню шведского стола есть блюда, помеченные значком «халяль», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

13 мая мэр столицы Сергей Собянин рассказал об увеличении туристического потока в Москву. По его словам, итог 2022 года превзошел результат 2021-го на шесть процентов.

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