«МК»: Клупов рассказал о «неприглядном теле, напоминающем Залужного»

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По Сети разлетелись фотографии с отдыха главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на Кипре. Однако ветеран военной разведки полковник в запасе Рустем Клупов считает, что разгадка неожиданного исчезновения высокопоставленного военного может быть на поверхности.

Так, Залужный перестал появляться в конце апреля: официальный Киев отказывается комментировать данную ситуацию, не говоря о его ранении или гибели. В связи с этим Клупов заверил, что Залужный скорее мертв, чем жив.

— В интернете мелькало фото мертвого украинского солдата в военной форме, с раздробленным черепом. Очень неприглядный труп, который напоминал Залужного. Я не исключаю, что он попал под один из наших ударов и был уничтожен, — пояснил он.

При этом эксперт считает, что Залужный «сошел» с политической арены не по собственной инициативе, передает «Московский комсомолец».

Также слухи подогрел факт отсутствия Залужного на заседании НАТО. Уточняется, что военный не поучаствовал в нем из-за напряженной ситуации на фронте.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что на Украине складываются благоприятные условия для военного переворота. Однако это не единственный сценарий, при котором Владимира Зеленского могут заставить покинуть пост президента.