Пчелиный фестиваль пройдет в Москве 20–21 мая

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

На экологических площадках Москвы пройдет Пчелиный фестиваль с 20 по 21 мая. Об этом в субботу, 20 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

— В первый день Пчелиного фестиваля в 11:00 и 14:00 в экоцентре «Скворечник» пройдет творческий мастер-класс «Пчела из пластилина», в котором смогут принять участие гости старше трех лет, — говорится в сообщении.

21 мая фестиваль начнется с праздничной программы «Полосатый выходной». Она будет состоять из серии интерактивных мероприятий. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, запись на мероприятия обязательна.

Кроме того, столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры вместе с «Москвариумом» проведет ежегодный экофестиваль «Горизонт». Первые мероприятия пройдут 27 мая на Северном речном вокзале.

В Библиотеке иностранной литературы с 22 по 27 мая пройдут Дни славянских культур. Мероприятия ознаменуются фестивалем «СЛАВный день». Кроме того, впервые в событии примут участие представители балканских стран.