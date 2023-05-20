Музей Победы провел онлайн-программу по пространству «Подвиг народа» для учеников госпитальных школ

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Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Онлайн-экскурсия по масштабному музейному пространству «Подвиг народа» прошла 19 мая для учеников госпитальных школ. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе музея.

— Учащиеся из 55 школ проекта «УчимЗнаем» от Калининграда до Владивостока «побывали» в масштабной экспозиции нашего музея и погрузились в события прошлого, — говорится в материале.

В общей сложности около 500 воспитанников проекта приняли участие в мероприятии. Ребята узнали о малоизвестных страницах Великой Отечественной войны и «совершили путешествие» от Брестской крепости до стен Рейхстага.

Также стало известно, что в Музее Победы 20 мая состоится спектакль «Человеческий коридор». Основой сценария являются произведения Анатолия Приставкина, посвященные детям войны. Посетить спектакль можно на бесплатной основе.

Музей Победы подготовил онлайн-программу в рамках акции «Ночь музеев». Зрители смогут увидеть цикл программ «Неизвестное об известном»: более 10 видеосюжетов посвящены раритетам из музейной коллекции. Старт программы назначен на 20 мая.