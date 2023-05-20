Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Музей Победы провел онлайн-программу по пространству «Подвиг народа» для учеников госпитальных школ

Араз Салехов
Город
Музей Победы провел онлайн-программу по пространству «Подвиг народа» для учеников госпитальных школ
Фото: Unsplash
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Онлайн-экскурсия по масштабному музейному пространству «Подвиг народа» прошла 19 мая для учеников госпитальных школ. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе музея.

— Учащиеся из 55 школ проекта «УчимЗнаем» от Калининграда до Владивостока «побывали» в масштабной экспозиции нашего музея и погрузились в события прошлого, — говорится в материале.

В общей сложности около 500 воспитанников проекта приняли участие в мероприятии. Ребята узнали о малоизвестных страницах Великой Отечественной войны и «совершили путешествие» от Брестской крепости до стен Рейхстага.

Также стало известно, что в Музее Победы 20 мая состоится спектакль «Человеческий коридор». Основой сценария являются произведения Анатолия Приставкина, посвященные детям войны. Посетить спектакль можно на бесплатной основе.

Музей Победы подготовил онлайн-программу в рамках акции «Ночь музеев». Зрители смогут увидеть цикл программ «Неизвестное об известном»: более 10 видеосюжетов посвящены раритетам из музейной коллекции. Старт программы назначен на 20 мая.

Мероприятия Москва Музей Победы
Эксклюзивы
Вечерка ТВ
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Пример дружбы и взаимовыручки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С книгой живется лучше

Никита Миронов
Никита Миронов

Террором заниматься не будем: глава украинской военной разведки Буданов попал в эпицентр скандала

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Это не ностальгия: почему уехавшие иноагенты пытаются оспорить свой статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дачный признак настоящей любви

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Отставка после банкета: жену бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера уволили

Дмитрий Толкачев
Дмитрий Толкачев

Насколько привлекательна сегодня профессия спортсмена?

Все мнения
О проекте