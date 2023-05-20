Столичные службы отремонтировали свыше двух тысяч подъездов жилых домов с начала года

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы отремонтировали свыше двух тысяч подъездов жилых домов с начала года. Об этом в субботу, 20 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле, поэтому в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений, — отметил он.

В этом году специалисты отремонтируют почти 14 тысяч подъездов. В обязательный перечень работ входит косметический ремонт: покраска входных групп, потолков и стен.

Кроме того, с начала 2023 года специалисты комплекса городского хозяйства провели проверки около 680 тысяч газовых плит в квартирах жителей столицы. Проверка газового оборудования позволяет выявить устаревшие или неисправные приборы и оперативно принять необходимые меры.

Также в столице провели более 850 тысяч анализов качества городской воды с начала этого года. В настоящее время состояние водопроводной воды проходит анализ по 184 показателям.