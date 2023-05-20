«Новые дрова»: сколько истребителей F-16 получит Украина от Запада и повлияет ли это на ход СВО

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США и их союзники уже в ближайшие месяцы решат, какие страны и в каком количестве передадут Киеву истребители F-16. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Действительно ли страны Запада готовы передать Украине истребители и может ли это оказать влияние на ход конфликта, «Вечерней Москве» рассказал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

По его словам, анонсированная передача Украине военных самолетов была вполне ожидаемым решением.

— Идет обострение ситуации со стороны Запада. Эта тенденция обострения влечет за собой разного рода действия, связанные с передачей вооружений. Поэтому, когда Украине давали танки, уже было понятно, что со временем встанет вопрос и об истребителях, — уверен эксперт.

При этом, как отметил Кошкин, Украине точно не смогут выделить несколько сотен истребителей: такого количества свободных самолетов у Запада не найдется. Максимум, который можно ожидать, — от 30 до 50 F-16, предположил политолог.

Кроме того, не стоит ждать, что в украинские войска попадут самые современные модификации самолетов, заметил эксперт.

— Как ведь в случае с танками было: нам на Западе заявляли, что поставят ВСУ современные «Леопарды» и «Абрамсы», а на самом деле гнали на Украину советские танки. Конечно, «Леопарды» тоже были, но и тут самых современных модификаций украинцам практически не дали, — объяснил Кошкин.

По мнению политолога, НАТО не успеет оперативно подготовить украинских летчиков к управлению F-16. Наиболее вероятно, что в большинстве случаев за штурвалами истребителей окажутся пилоты из разных стран, которым пообещают хорошие деньги. Однако украинских летчиков вполне могут непрерывно готовить, чтобы ввести их в строй в будущем, уточнил собеседник «ВМ».

В небольших количествах F-16 не окажут на ситуацию заметного влияния, уверен эксперт.

— Наши средства ПВО готовы встретиться с F-16, так как это хоть и надежная, но устаревшая модель. Было бы чрезмерно амбициозно говорить о том, что эти истребители сильно повлияют на ситуацию на линии боевого соприкосновения. Запад просто вбрасывает новые дрова в огонь конфликта, который уже немного тлеет: линия боевого соприкосновения составляет более 800 километров, но активных столкновений не так много. Однако Западу нужно, чтобы конфликт продолжался, — подытожил специалист.