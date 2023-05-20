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Тело мужчины с ножевыми ранениями обнаружили на улице Удальцова

Араз Салехов
Происшествия
Тело мужчины с ножевыми ранениями обнаружили на улице Удальцова
Фото: пресс-служба Госдумы
Москва, улица Удальцова Карта всех событий

Тело мужчины с ножевыми ранениями обнаружили на улице Удальцова. Об этом в субботу, 20 мая, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— На месте работу правоохранительных органов координирует первый заместитель Никулинского межрайонного прокурора Артем Вавилов, — говорится в сообщении.

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств, а также принятие процессуальных решений.

Видео: Telegram / Прокуратура Москвы

Чуть позже было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».

Накануне в Санкт-Петербурге в номере отеля обнаружено тело порноактрисы с множественными ножевыми ранениями в области шеи. Убийство 38-летней женщины произошло в гостинице «Вертикаль» на Большом Сампсониевском проспекте.

Житель подмосковного Подольска убил свою супругу. Тело женщины нашли в четверг, 18 мая, в квартире на улице Рабочей. Она погибла от множественных ножевых ранений.

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