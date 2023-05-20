Тело мужчины с ножевыми ранениями обнаружили на улице Удальцова
Тело мужчины с ножевыми ранениями обнаружили на улице Удальцова. Об этом в субботу, 20 мая, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
— На месте работу правоохранительных органов координирует первый заместитель Никулинского межрайонного прокурора Артем Вавилов, — говорится в сообщении.
Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств, а также принятие процессуальных решений.
Чуть позже было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».
Накануне в Санкт-Петербурге в номере отеля обнаружено тело порноактрисы с множественными ножевыми ранениями в области шеи. Убийство 38-летней женщины произошло в гостинице «Вертикаль» на Большом Сампсониевском проспекте.
Житель подмосковного Подольска убил свою супругу. Тело женщины нашли в четверг, 18 мая, в квартире на улице Рабочей. Она погибла от множественных ножевых ранений.